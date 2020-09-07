22-річна донька американської акторки Уми Турман Майя Гоук зізналась, що в дитинстві страждала від дислексії – порушення опанування навичок читання та письма. Талановита акторка наголосила, що через хворобу їй нелегко досягати визнання в Голлівуді.

Зірка серіалу "Дивні дива" Майя Гоук про дитячу хворобу розповіла в ефірі радіостанції NPR. Старша донька зіркового подружжя акторів 50-річної Уми Турман та 49-річного Ітана Гоука зізналась, що навчалась у спеціалізованій школі для дітей, які мають труднощі в навчанні.

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Дівчина пригадала, що була в класі, який відстає, а з кожною новою оцінкою потрапляла в слабшу групу з читання. Тоді над школяркою знущались однолітки, мовляв, вона не така, як всі.

Проте доньку підтримували батьки, і зараз Майя Гоук переконана, що дислексія змусила її розвиватися та ще більше полюбити читання і письмо.

Мені знадобилося багато часу, щоб навчитися читати, і мені все ще нелегко. Я б не сказала, що страждаю від цього. Я б сказала, що це найбільший дар в моєму житті з багатьох причин,

– наголосила донька Уми Турман.

Варто зазначити, що Майя Гоук у свої 22 роки вже гучно заявила про себе в Голлівуді. Вона зіграла в серіалі "Дивні дива" та в стрічці Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" поряд з легендами сучасного кінематографа Бредом Піттом та Леонардо Ді Капріо. Крім того, у червні минулого року вона випустила сольний альбом Blush, заявивши про себе ще й як про співачку.