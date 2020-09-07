22-летняя дочь американской актрисы Умы Турман Майя Хоук призналась, что в детстве страдала от дислексии – нарушения способности овладеть навыками чтения и письма. Талантливая актриса подчеркнула, что из-за болезни ей нелегко добиваться признания в Голливуде.

Звезда сериала "Очень странные дела" Майя Хоук о детской болезни рассказала в эфире радиостанции NPR. Старшая дочь звездных супругов актеров 50-летней Умы Турман и 49-летнего Итана Гоука призналась, что училась в специализированной школе для детей, которые имеют трудности в учебе.

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Девушка вспомнила, что была в классе, который отстает, а с каждой новой оценкой попадала в более слабую группу по чтению. Тогда над школьницей издевались сверстники, мол, она не такая, как все.

Однако дочь поддерживали родители, и сейчас Майя Хоук убеждена, что дислексия заставила ее развиваться и еще больше полюбить чтение и письмо.

Мне потребовалось много времени, чтобы научиться читать, и мне все еще нелегко. Я бы не сказала, что страдаю от этого. Я бы сказала, что это самый большой дар в моей жизни по многим причинам,

- подчеркнула дочь Умы Турман.

Стоит отметить, что Майя Хоук в свои 22 года уже громко заявила о себе в Голливуде. Она сыграла в сериале "Очень странные дела" и в ленте Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" наряду с легендами современного кинематографа Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо. Кроме того, в июне прошлого года она выпустила сольный альбом Blush, заявив о себе еще и как певица.