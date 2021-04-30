Національна опера України відновлює роботу

4 травня 2021 року після вимушеної карантинної паузи відновлює свої заходи Національна опера України. У найближчі два тижні на глядачів очікують улюблені опери, балети та два гала-концерти.

Відкриють травневу програму Національної опери два яскраві одноактні балети "Кармен-сюїта" (Жорж Бізе – Родіон Щедрін) та "Шехеразада" (Римський-Корсаков). Попередній анонс подій складено лише на першу половину місяця. Але артисти і шанувальники мистецтва сподіваються, що й надалі карантинних обмежень не буде…

Від першої особи Анатолій Солов'яненко: У Національній опері я завжди стоятиму на варті прекрасного!

Національна опера України у травні

Балет

4 травня – одноактні балети "Кармен-сюїта" і "Шехеразада"

– одноактні балети "Кармен-сюїта" і "Шехеразада" 6 травня – витончена "Жізель"

– витончена "Жізель" 8 травня – ода красі людських почуттів "Раймонда"

– ода красі людських почуттів "Раймонда" 13 травня – емоційний "Грек Зорба"

– емоційний "Грек Зорба" 16 травня – романтичний "Корсар"

Опера

5 травня – "Кармен" Бізе (в титульній партії одна з найкращих Кармен Європи – Анжеліна Швачка)

– "Кармен" Бізе (в титульній партії одна з найкращих Кармен Європи – Анжеліна Швачка) 7 травня – "Флорія Тоска" Пуччіні (довгоочікуваний дебют Валентина Дитюка в партії Маріо Каварадоссі)

– "Флорія Тоска" Пуччіні (довгоочікуваний дебют Валентина Дитюка в партії Маріо Каварадоссі) 9 травня – для дітей, юнацтва та поціновувачів української опери "Наталка Полтавка" Миколи Лисенка

– для дітей, юнацтва та поціновувачів української опери "Наталка Полтавка" Миколи Лисенка 14 травня – "Фауст" Гуно (за участі Тараса Штонди, Дмитра Іванченка та Лілії Гревцової)

Також на киян та гостей столиці очікують два грандіозні гала-концерти – Gala Italia (11 травня) та Gala Europa (15 травня).

Квитки та правила

Квитки на вистави, придбані до оголошення жорсткого карантину у Києві, дійсні. Але в репертуарі театру можливі зміни – детальна афіша найближчих заходів на сайті театру.

Каси Національної опери розпочнуть роботу 1 травня. Квитки надходитимуть у продаж за тиждень до заявленої дати вистави.

Розміщення глядачів у залі здійснюватиметься відповідно до чинних карантинних вимог. Також незмінними залишаються обов'язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, а на вході до театру необхідно буде пройти температурний скринінг. З квітами для улюблених артистів теж доведеться зачекати до кращих часів...