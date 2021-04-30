Откроют майскую программу Национальной оперы два ярких одноактных балета " Кармен-сюита "(Жорж Бизе – Родион Щедрин) и" Шехеразада " (Римский-Корсаков). Предварительный анонс событий составлен лишь на первую половину месяца. Но артисты и поклонники искусства надеются, что и в дальнейшем карантинных ограничений не будет…

От первого лица Анатолий Соловьяненко: в Национальной опере я всегда буду стоять на страже прекрасного!

Национальная опера Украины в мае

Балет

4 мая – одноактные балеты "Кармен-сюита" и "Шехеразада"

– одноактные балеты "Кармен-сюита" и "Шехеразада" 6 мая – изящная "Жизель"

– изящная "Жизель" 8 мая – ода красоте человеческих чувств "Раймонда"

– ода красоте человеческих чувств "Раймонда" 13 мая – эмоциональный "Грек Зорба"

– эмоциональный "Грек Зорба" 16 мая – романтический "Корсар"

Опера

5 мая – "Кармен" Бизе (в титульной партии одна из лучших Кармен Европы – Анжелина Швачка)

– "Кармен" Бизе (в титульной партии одна из лучших Кармен Европы – Анжелина Швачка) 7 мая – "Флория Тоска" Пуччини (долгожданный дебют Валентина Дитюка в партии Марио Каварадосси)

– "Флория Тоска" Пуччини (долгожданный дебют Валентина Дитюка в партии Марио Каварадосси) 9 мая – для детей, юношества и ценителей украинской оперы "Наталка Полтавка" Николая Лысенко

– для детей, юношества и ценителей украинской оперы "Наталка Полтавка" Николая Лысенко 14 мая – "Фауст" Гуно (при участии Тараса Штонды, Дмитрия Иванченко и Лилии Гревцовой).

Также Киевлян и гостей столицы ожидают два грандиозных гала-концерта – Gala Italia (11 мая) и Gala Europa (15 мая).

Билеты и правила

Билеты на спектакли, приобретенные до объявления жесткого карантина в Киеве, действительны. Но в репертуаре театра возможны изменения – подробная афиша ближайших мероприятий на сайте театра.

Кассы Национальной оперы начнут работу 1 мая. Билеты будут поступать в продажу за неделю до заявленной даты спектакля.

Размещение зрителей в зале будет осуществляться в соответствии с действующими карантинными требованиями. Также неизменными остаются обязательное соблюдение зрителями маскового режима и социальной дистанции, а на входе в театр необходимо будет пройти температурный скрининг. С цветами для любимых артистов тоже придется подождать до лучших времен...