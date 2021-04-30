Відкриють травневу програму Національної опери два яскраві одноактні балети "Кармен-сюїта" (Жорж Бізе – Родіон Щедрін) та "Шехеразада" (Римський-Корсаков). Попередній анонс подій складено лише на першу половину місяця. Але артисти і шанувальники мистецтва сподіваються, що й надалі карантинних обмежень не буде…
Від першої особи Анатолій Солов'яненко: У Національній опері я завжди стоятиму на варті прекрасного!
Національна опера України у травні
Балет
- 4 травня – одноактні балети "Кармен-сюїта" і "Шехеразада"
- 6 травня – витончена "Жізель"
- 8 травня – ода красі людських почуттів "Раймонда"
- 13 травня – емоційний "Грек Зорба"
- 16 травня – романтичний "Корсар"
Опера
- 5 травня – "Кармен" Бізе (в титульній партії одна з найкращих Кармен Європи – Анжеліна Швачка)
- 7 травня – "Флорія Тоска" Пуччіні (довгоочікуваний дебют Валентина Дитюка в партії Маріо Каварадоссі)
- 9 травня – для дітей, юнацтва та поціновувачів української опери "Наталка Полтавка" Миколи Лисенка
- 14 травня – "Фауст" Гуно (за участі Тараса Штонди, Дмитра Іванченка та Лілії Гревцової)
Також на киян та гостей столиці очікують два грандіозні гала-концерти – Gala Italia (11 травня) та Gala Europa (15 травня).
Квитки та правила
Квитки на вистави, придбані до оголошення жорсткого карантину у Києві, дійсні. Але в репертуарі театру можливі зміни – детальна афіша найближчих заходів на сайті театру.
Каси Національної опери розпочнуть роботу 1 травня. Квитки надходитимуть у продаж за тиждень до заявленої дати вистави.
Розміщення глядачів у залі здійснюватиметься відповідно до чинних карантинних вимог. Також незмінними залишаються обов'язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, а на вході до театру необхідно буде пройти температурний скринінг. З квітами для улюблених артистів теж доведеться зачекати до кращих часів...