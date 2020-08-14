Українська співачка Наталка Карпа сьогодні, 14 серпня, святкує день народження. Їй виповнюється 39 років. Ще вночі артистку привітав чоловік, а сама іменинниця в новий рік життя підсумувала досягнення попереднього й озвучила сподівання на наступний.

Популярна співачка Наталка Карпа відзначає 39-річчя. На особистій сторінці в інстаграмі вона вже встигла опублікувати іменинний допис. Вона поширила фото зі студійної зйомки, для якої обрала яскраво-салатову сукню довжини міді на запах з глибоким декольте. Образ вона доповнила укладкою з легкими локонами, яскравим макіяжем та масивними сережками лавандового кольору. У підписі вона висловилась про минулий рік та зізналась, чого очікує від 39-річчя.

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У 38 років Наталка Карпа вперше стала мамою, народивши доньку Злату від чоловіка Євгена Терехова. Тому минулий рік назвала дуже особливим і сповненим незабутніх емоцій.

"Прошу, і ти не підведи, збережи моїх рідних людей поруч, дай сили не схибити і бути вірною своїм переконанням! Не розмінюватись на дріб'язок, бути щедрою, розумною, доброю та щасливою. Мій Боже, будь завжди зі мною та моєю сім’єю! Благослови", – написала співачка.

У коментарях Наталку Карпу вітали з днем народження як шанувальники, так і зіркові колеги, серед яких дружина Дзідзьо співачка SLAVIA, Катерина Бужинська та Соломія Вітвіцька: "З Днем Народження, КарПуля. Здоров'я, спокою, краси, любові", "Многая літа, кралечко! Вип'ємо і за тебе сьогодні у нашому рідному Львові".

Чоловік іменинниці Євген Терехов привітав кохану дружину ще опівночі. Він вручив їй букет червоних троянд та великого блакитного ведмедя. Наталка Карпа зізналась, що обранець не зраджує традиціям і вітає її в перші хвилини дня народження.



Чоловік Наталки Карпи Євген / Фото Instagram Stories / @natalkakarpa

Чоловік артистки також опублікував в інстаграмі зворушливе привітання для Наталки Карпи, прикріпивши колаж з її фото в купальнику.

"Ти найкраща у всьому. Ти чудова матуся, хоч іноді перелякана. Ти прекрасна дружина, хоч іноді можеш дати жару. Ти найкраща домогосподарка, хоч іноді бувають непорозуміння. Любимо тебе. Завжди залишайся найкращою", – написав Євген Терехов.