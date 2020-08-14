Украинская певица Наталка Карпа сегодня, 14 августа, празднует день рождения. Ей исполняется 39 лет. Еще ночью артистку поздравил муж, а сама именинница в новый год жизни подытожила достижения предыдущего и озвучила ожидания на следующий.

Популярная певица Наталка Карпа отмечает 39-летие. На личной странице в инстаграме она уже успела опубликовать праздничное сообщение. Она выложила фото со студийной съемки, для которой выбрала ярко-салатовое платье длины миди на запах с глубоким декольте. Образ она дополнила укладкой с легкими локонами, ярким макияжем и массивными серьгами лавандового цвета. В подписи она высказалась о прошедшем годе и призналась, что ожидает от 39-летия.

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В 38 лет Наталка Карпа впервые стала мамой, родив дочь Злату от мужа Евгения Терехова. Поэтому прошлый год назвала очень особенным и полным незабываемых эмоций.

"Прошу, и ты не подведи, сохрани моих родных людей рядом, дай силы не ошибиться и быть верной своим убеждениям! Не размениваться на мелочи, быть щедрым, умным, добрым и счастливым. Боже мой, будь всегда со мной и моей семьей! Благослови", – написала певица.

В комментариях Наталку Карпу поздравляли с днем ​​рождения как поклонники, так и звездные коллеги, среди которых жена Дзидзьо певица SLAVIA, Екатерина Бужинская и Соломия Витвицкая: "С днем ​​рождения, КарПуля. Здоровье, покоя, красоты, любви", "Многие лита, куколка! Выпьем и за тебя сегодня в нашем родном Львове".

Муж именинницы Евгений Терехов поздравил любимую жену еще в полночь. Он вручил ей букет красных роз и большого голубого медведя. Наталка Карпа призналась, что ее избранник не изменяет традициям и поздравляет ее в первые минуты дня рождения.



Муж Наталки Карпы Евгений / Фото Instagram Stories / @natalkakarpa

Муж артистки также опубликовал в инстаграме трогательное поздравление для Наталки Карпы, прикрепив коллаж с ее фото в купальнике.

"Ты лучшая во всем. Ты замечательная мама, хоть иногда напугана. Ты прекрасная жена, хоть иногда можешь дать жару. Ты лучшая домохозяйка, хоть иногда бывают недоразумения. Любим тебя. Всегда оставайся лучшей", – написал Евгений Терехов.