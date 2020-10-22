Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, замилувала мережу кадрами зі своїми цуценятами, які вже значно підросли з того часу, коли вона їх вперше показала прихильникам.

Настя Каменських є власницею собачки породи бішон фрізе Мімі. Співачка часто ділиться в інстаграмі кадрами зі своїм домашнім улюбленцем, тож користувачі біляву красуню просто обожнюють, пише 24 канал.

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У серпні французька болонка стала мамою – у неї народилося п’ятеро цуценят. Тоді виконавиця опублікувала зворушливе відео перших днів материнства собачки. Відомо, що Мімі з’явилася у NK 4 роки тому.

Каменських вирішила поділитися з прихильниками кадрами маленьких цуценят, які вже значно виросли від серпня. Виконавиця позувала на світлині з трьома цуценятками.

Волосся співачка вклала у звичні кучері, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. За допомогою цієї фотографії, Каменських поділилася з фанатами новиною про те, що вже всі цуценята її собачки оселилися в нових помешканнях та мають нову сім’ю.

"Домашні тварини – це така чиста енергія і така безумовна любов! Тому якщо ви замислюєтеся над тим, щоб взяти в свій будинок чотирилапого друга – не роздумуйте! Ваше життя заграє новими фарбами! Я щаслива, що малюки Мімітепер приносять стільки посмішок і позитивних емоцій в своїх нових будинках!", – написала NK.