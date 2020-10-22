Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, умилила сеть кадрами со своими щенками, которые уже значительно подросли с тех пор, когда она их впервые показала поклонникам.

Настя Каменских является владелицей собачки породы бишон фризе Мими. Певица часто делится в инстаграме кадрами со своим домашним животным, поэтому пользователи белокурую красавицу просто обожают, пишет 24 канал.

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В августе французская болонка стала мамой – у нее родилось пятеро щенков. Тогда исполнительница опубликовала трогательное видео первых дней материнства собачки. Известно, что Мими появилась у NK 4 года назад.

Каменских решила поделиться с поклонниками кадрами маленьких щенков, которые уже значительно выросли с августа. Исполнительница позировала на фотографии с тремя щенками.

Волосы певица уложила в привычные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. С помощью этой фотографии, Каменских поделилась с фанатами новостью о том, что уже все щенки ее собачки поселились в новых домах и имеют новую семью.

"Домашние животные – это такая чистая энергия и такая безусловная любовь! Поэтому если вы задумываетесь над тем, чтобы взять в свой дом четвероногого друга – не раздумывайте! Ваша жизнь заиграет новыми красками! Я счастлива, что дети Мими теперь приносят столько улыбок и положительных эмоций в своих новых домах!", – написала NK.