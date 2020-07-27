Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка відома під псевдонімом NK, все-таки наважилася відправитися у літню відпустку за кордон. Зірка обрала для відпочинку сонячну Анталію та вже встигла поділитися першими світлинами.

На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилися мальовничі фото. Вона з радістю поділилася із понад 5-мільйонною аудиторією підписників кадрами, що були зроблені під час сходу сонця.

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Протягом тривалого часу Настя разом із чоловіком, репером та продюсером Потапом перебували на карантині у власному заміському будинку. Зіркове подружжя не наважилося їхати за кордон одразу після відкриття кордонів. Проте тепер пара відправилася у сонячну країну, де планує насолодитися відпочинком біля моря та релаксувати.

Знаменитість поширила фотографії, які зробила на пробіжці. Вона прокинулася рано-вранці для того, щоб зустріти красивий схід сонця та отримати задоволення від тамтешніх краєвидів.

Настя займалася спортом у лосинах та топі власного бренду. Волосся зібрала у пучок зверху, а на обличчі не наносила косметику і похизувалася натуральною вродою.

Такий красивий схід сонця робить навіть звичайну пробіжку чимось дивовижним. З початком нового тижня, друзі. Нехай він буде для вас таким ж сонячним,

– написала публікації NK.

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