Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, все-таки решилась отправиться на летний отпуск за границу. Звезда выбрала для отдыха солнечную Анталию и уже успела поделиться первыми фотографиями.

На личной странице артистки в инстаграме появились живописные фото. Она с радостью поделилась с более чем 5-миллионной аудиторией подписчиков кадрами, которые были сделаны во время восхода солнца.

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В течение длительного времени Настя вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом находились на карантине в собственном загородном доме. Звездные супруги не решились ехать за границу сразу после открытия границ. Однако теперь Каменских отправилась в солнечную страну, где планирует насладиться отдыхом у моря и релаксировать.

Знаменитость раопубликовала фотографии, которые сделала на пробежке. Она проснулась рано утром для того, чтобы встретить красивый восход солнца и получить удовольствие от местных пейзажей.

Настя занималась спортом в лосинах и топе собственного бренда. Волосы собрала в пучок сверху, а на лицо не наносила косметику и похвасталась натуральной красотой.

Такой красивый восход солнца делает даже обычную пробежку чем-то удивительным. С началом новой недели, друзья. Пусть она будет для вас таким же солнечной,

– написала в публикации NK.

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