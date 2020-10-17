Популярна співачка зі Львова завоювала прихильність слухачів по всій Україні. Проте серед шанувальників Ірини Федишин є такі, чия поведінка викликає тривогу. Під час одного з концертів просто на сцені на очах у публіки на артистку напала фанатка.

Про прикрий інцидент 33-річна Ірина Федишин розповіла в інтерв'ю продюсеру Роману Мусі, яке з'явилось на його ютуб-каналі. Вона зізналась, що на одному з концертів до дня міста на сцену вибігла фанатка, яка наскочила на зірку ззаду перед великою публікою.

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Річ у тому, що охорона, якої у той вечір було дуже багато, вчасно не відреагувала та не зупинила дівчину.

Вона вийшла на сцену в той момент, коли було дуже багато охоронців під сценою! Вона наскочила на мене зі спини, обхопила руками і ногами… А охоронці дивляться на зорі під сценою,

– пригадала Ірина Федишин.

Тоді рятувати співачку від фанатки взявся балет, який вже йшов зі сцени, однак ситуацію танцівники побачили швидше, ніж охоронці. Саме вони "розборонили" зірку з шанувальницею. Ірина Федишин наголосила, що в таких випадках люди переходять межу прихильності та любові. Навіть після цього інциденту вона не відмовляється від автограф-сесії після виступу. Однак тепер біля виконавиці завжди є охорона.

"Не в тому сенсі, що ти така недоступна, а просто насправді є різні люди й інколи вони поводяться не дуже адекватно", – пояснила Ірина Федишин.

Співачка зізнається, що зараз їй складно вийти на прогулянку рідним Львовом, адже вона моментально опиняється в центрі уваги. Тому часто вона одягає темні окуляри, кепку та повсякденний одяг.

Проте на сцені Ірина Федишин завжди виглядає бездоганно. Аби бути приголомшливою, вона займається спортом, слідкує за фігурою, ходить до косметолога і працює зі стилістами.