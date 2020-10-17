Популярная певица из Львова завоевала приверженность слушателей по всей Украине. Однако среди поклонников Ирины Федишин есть такие, чье поведение вызывает тревогу. Во время одного из концертов прямо на сцене на глазах у публики на артистку напала фанатка.

О досадном инциденте 33-летняя Ирина Федишин рассказала в интервью продюсеру Роману Мусе, которое появилось на его ютуб-канале. Она призналась, что на одном из концертов ко дню города на сцену выбежала фанатка, которая наскочила на звезду сзади перед большой публикой.

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Дело в том, что охрана, которой в тот вечер было очень много, вовремя не отреагировала и не остановила девушку.

Она вышла на сцену в тот момент, когда было очень много охранников под сценой! Она наскочила на меня со спины, обхватила руками и ногами... А охранники смотрят на звезды под сценой,

– вспомнила Ирина Федишин.

Тогда спасать певицу от фанатки взялся балет, который уже уходил со сцены, однако ситуацию танцовщики увидели быстрее, чем охранники. Именно они "разняли" звезду с поклонницей. Ирина Федишин подчеркнула, что в таких случаях люди переходят грань привязанности и любви. Даже после этого инцидента она не отказывается от автограф-сессии после выступления. Однако теперь возле исполнительницы всегда есть охрана.

"Не в том смысле, что ты такая недоступная, а просто на самом деле есть разные люди и иногда они ведут себя не очень адекватно", - пояснила Ирина Федишин.

Певица признается, что сейчас ей сложно выйти на прогулку по родному Львову, ведь она моментально оказывается в центре внимания. Поэтому часто она надевает темные очки, кепку и повседневную одежду.

Однако на сцене Ирина Федишин всегда выглядит безупречно. Чтобы быть потрясающей, она занимается спортом, следит за фигурой, ходит к косметологу и работает со стилистами.