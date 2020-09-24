В Україні знімають чорну комедію "Наші котики 2, або Таємниця жіночого монастиря". Неполіткоректний фільм встиг розсмішити мережу першим тизером.

Відео з'явилось на ютуб-каналі BABYLON'13. У тизері "Наші котики 2" автори чорної комедії розкрили кілька деталей майбутньої стрічки.

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За сюжетом, кремлівські агенти готують жахливий злочин проти мирного населення окупованого Донбасу. Щоб врятувати українців, четверо друзів оселяться у жіночому монастирі МПЦ, де зіткнуться з багатьма небезпеками. Окрім цього, на головних героїв чекатимуть курйозні пригоди, незвичні ролі і навіть воскресіння з мертвих.

Дивіться курйозний тизер до фільму "Наші котики 2": відео

Головні ролі у фільмі виконали: Дмитро Тубольцев, Станіслав Бжезинський, Петро Микитюк, Дмитро Хом’як та Михайло Кукуюк. Окрім цього, у продовженні неполіткоректної комедії зіграють актриси Христина Федорак та Ірма Вітовська.

Наразі стрічка "Наші котики 2" очікує на фінансування від держави. Зйомки комедії заплановані на листопад 2020 року, відтак у прокат фільм вийде не раніше осені 2021-го.

Що відомо про першу частину "Наших котиків"

Перша частина "Наших котиків" вийшла у прокат 30 січня 2020 року. Чорна комедія підкорила кіноманів гумором, а касові збори стрічки становили понад 8,3 мільйона гривень.

У центрі сюжету – події 2014 року, коли Росія анексувала Крим та окупувала частину Донбасу. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів йдуть добровольцями на війну. Четверо друзів не мають жодних військових навичок та навіть не орієнтуються на місцевості. Проте саме ця четвірка руйнує плани ворога та зриває масштабну спецоперацію.

Дивіться трейлер до фільму "Наші котики": відео