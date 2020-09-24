В Украине снимают черную комедию "Наши котики 2, или Тайна женского монастыря". Неполиткорректный фильм успел рассмешить сеть первым тизером.

Видео появилось на ютуб-канале BABYLON'13. В тизере "Наши котики 2" авторы черной комедии раскрыли несколько деталей будущей ленты.

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По сюжету, кремлевские агенты готовят ужасное преступление против мирного населения оккупированного Донбасса. Чтобы спасти украинцев, четверо друзей поселятся в женском монастыре МПЦ, где столкнутся со многими опасностями. Кроме этого, главных героев ждут курьезные приключения, необычные роли и даже воскрешение из мертвых.

Смотрите курьезный тизер к фильму "Наши котики 2": видео

Главные роли в фильме исполнили: Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк и Михаил Кукуюк. Кроме этого, в продолжении неполиткорректной комедии сыграют актрисы Кристина Федорак и Ирма Витовская.

Сейчас лента "Наши котики 2" ожидает финансирования от государства. Съемки комедии запланированы на ноябрь 2020 года, а в прокат фильм выйдет не раньше осени 2021-го.

Что известно о первой части "Наших котиков"

Первая часть "Наших котиков" вышла в прокат 30 января 2020 года. Черная комедия покорила киноманов юмором, а кассовые сборы ленты составили более 8,3 миллиона гривен.

В центре сюжета – события 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов идут добровольцами на войну. Четверо друзей не имеют никаких военных навыков и даже не ориентируются на местности. Однако именно эта четверка разрушает планы врага и срывает масштабную спецоперацию.

Смотрите трейлер к фильму "Наши котики": видео