Тварини та птахи відчувають наближення морозів і снігопадів набагато раніше за радари. Сайт "Українські традиції" зібрав перевірені народні прикмети, які точно вказують на наближення негоди.

Які народні прикмети віщують погану погоду?

Якщо сніг падає твердий, наче крупа, то холод протримається цілий тиждень.

Якщо хатні птахи притихли, а свиня рохкає, то буде мороз.

Якщо ви побачили в небі самотнього крука, то чекайте холодів.

Якщо місяць на небі погано видно, то скоро піде сніг.

Якщо дим із димаря не йде вгору, а стелиться до землі, то буде снігопад, йдеться на сайті Dovidka.biz.ua.

Якщо собака валяється в снігу, то завтра здійметься завірюха.

Якщо півень волочить хвіст по землі, то варто чекати снігу.

Якщо снігурі прилетіли й сидять біля хати, то випаде багато снігу.

Якщо вночі зорі дуже яскраві, то вдарить мороз.

Якщо віконниці почали рипіти, то буде морозна погода.

Якщо білки ховаються в одне дупло цілою родиною, то мороз буде дуже сильним.

Які народні прикмети передбачають погану погоду / Фото Freepik

Втім, важливо пам'ятати, що народні прикмети – лише цікава частина культурної спадщини. Вони не можуть слугувати надійним джерелом прогнозу погоди чи врожаю. Люди створювали забобони у ті часи, коли не існувало сучасних наукових методів спостереження, тому будь-які зміни в природі пращури намагалися пояснити іншими способами.

Які ще народні прикмети передбачають погоду?