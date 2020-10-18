Гарячий шоколад асоціюється у нас з осінню, і щоб зробити цей напій оригінальним можна додати до нього алкоголь. Пропонуємо 5 смачних і дуже ароматних рецептів для проведення гарних вихідних.

Гарячий шоколад компонують з віскі, текілою, лікерами та іншими видами алкоголю. Кількість інгредієнтів у кожному рецепті розраховані на 4 порції напою, зазначає редакція LifeStyle24.

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Гарячий шоколад з віскі та амарето



Маршмелоу ідеально підійде для цього напою / Фото yummly.com

Інгредієнти:

ірландський віскі – 120 мілілітрів

амарето – 90 мілілітрів

молоко – 3 стакани

еспресо – 1/3 стакана

гіркий шоколад – 110 грамів

молочний шоколад – 110 грамів

какао-порошок – 1/4 стакана

цукор – 1 стакан

ванільний екстракт – 2 чайні ложки

сіль – щіпка

міні–зефір для подачі

Рецепт приготування

Спочатку до какао додаємо сіль і цукор та засипаємо в каструлю. Вливаємо молоко і додаємо гіркий і молочний шоколад. Нагріваємо суміш на середньому вогні до повного розчинення шоколаду, постійно помішуємо. Збиваємо масу за допомогою ручного блендера до однорідності.

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Додаємо еспресо, ванільний екстракт, лікер і віскі. Ретельно перемішуємо, розливаємо по келихах і прикрашаємо зефіром.

Гарячий шоколад з текілою і м'ятним шнапсом



Текіла та шоколад – найкраще поєднання / Фото yummly.com

Інгредієнти:

текіла – 120 мілілітрів

м'ятний шнапс – 60 мілілітрів

молоко – 3 стакани

гіркий шоколад – 110 грамів

молочний шоколад – 110 грамів

какао-порошок – ¼ стакана

цукор – 1 стакан

сіль – щіпка

свіжа м'ята

збиті вершки

Спосіб приготування

Какао змішуємо з цукром і сіллю в середній каструлі. Додаємо гіркий і молочний шоколад, вливаємо молоко і готуємо на середньому вогні. Суміш повинна добре прогрітися і розтопити шоколад. Збиваємо шоколадну масу до однорідності.

Після цього додаємо текілу і шнапс, перемішуємо і розливаємо по чашках. Напої можна прикрасити збитими вершками і листочками м'яти.

Гарячий шоколад з віскі, бейлісом і гіннесом



Гарячий напій може смакувати одночасно з декількома видами алкоголю / Фото blognonian

Інгредієнти:

гіннес – 350 мілілітрів

ірландський віскі – 120 мілілітрів

бейліс – 120 мілілітрів

молоко – 3 стакани

гіркий шоколад – 110 грамів

молочний шоколад – 110 грамів

какао-порошок – 1/4 стакани

цукор – 1 стакан

сіль – щіпка

Рецепт приготування

Гіннес варимо в каструлі на середньому вогні приблизно 10 хвилин, поки пиво не зменшиться в обсязі до половини склянки. В окремій каструлі додаємо до какао сіль і цукор, заливаємо молоком і додаємо шматочки чорного і молочного шоколаду. Прогріваємо суміш на середньому вогні, поки шоколад повністю не розтане.

Збиваємо суміш до однорідності, потім додаємо тепле пиво, лікер і віскі. Знову збиваємо напій до отримання піни. Розливаємо по чашках і відразу ж подаємо.

Шоколадний напій з бурбоном і франжеліко



Можна прикрасити скибочками бекону, за бажанням / Фото gastronom

Інгредієнти:

бурбон – 120 мілілітрів

франжеліко – 120 мілілітрів

молоко – 3 стакани

гіркий шоколад – 110 грамів

молочний шоколад – 110 грамів

какао-порошок – 1/4 стакана

цукор – 1 столова ложка

кукурудзяний крохмаль – 1/2 чайної ложки

щіпка солі

бекон – 4 шматочки

Спосіб приготування

Бекон обсмажуємо на сковороді до хрусткої скоринки. Прибираємо надлишки жиру за допомогою паперових рушників. Жир зі сковороди переливаємо до чашки та змішуємо з крохмалем.

Какао змішуємо зі сіллю та цукром у каструлі. Додаємо молоко, суміш жиру та гіркий і молочний шоколад. Тримаємо на середньому вогні до повного розчинення шоколаду.

Збиваємо до однорідності та додаємо лікер і бурбон. Прикрашаємо скибочками бекону.

Гарячий шоколад зі скотчем



Гарячий шоколад з алкоголем / Фото rerecept

Інгредієнти:

скотч – 180 мілілітрів

молоко – 3 стакани

густі вершки – 1/4 стакани

гіркий шоколад – 110 грамів

молочний шоколад – 110 грамів

какао-порошок – 1/4 стакани

цукор – 2 столові ложки

щіпка солі

збиті вершки

мелений перець чилі

Спосіб приготування

Цукор нагріваємо до карамелі золотистого кольору. До нього додаємо скотч та густі вершки. Збиваємо до однорідності, додаємо сіль.

У каструлі середнього розміру какао заливаємо молоком і додаємо декілька скибочок молочного та гіркого шоколаду. Коли шоколад розчиниться, збиваємо все до однорідності. Вливаємо суміш з цукром і додаємо залишки віскі.

Розливаємо на порції, а прикрасити можна збитими вершками та дрібкою чилі.