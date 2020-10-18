Гарячий шоколад для дорослих: декілька простих рецептів
Гарячий шоколад асоціюється у нас з осінню, і щоб зробити цей напій оригінальним можна додати до нього алкоголь. Пропонуємо 5 смачних і дуже ароматних рецептів для проведення гарних вихідних.
Гарячий шоколад компонують з віскі, текілою, лікерами та іншими видами алкоголю. Кількість інгредієнтів у кожному рецепті розраховані на 4 порції напою, зазначає редакція LifeStyle24.
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Гарячий шоколад з віскі та амарето
Маршмелоу ідеально підійде для цього напою / Фото yummly.com
Інгредієнти:
- ірландський віскі – 120 мілілітрів
- амарето – 90 мілілітрів
- молоко – 3 стакани
- еспресо – 1/3 стакана
- гіркий шоколад – 110 грамів
- молочний шоколад – 110 грамів
- какао-порошок – 1/4 стакана
- цукор – 1 стакан
- ванільний екстракт – 2 чайні ложки
- сіль – щіпка
- міні–зефір для подачі
Рецепт приготування
Спочатку до какао додаємо сіль і цукор та засипаємо в каструлю. Вливаємо молоко і додаємо гіркий і молочний шоколад. Нагріваємо суміш на середньому вогні до повного розчинення шоколаду, постійно помішуємо. Збиваємо масу за допомогою ручного блендера до однорідності.
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Додаємо еспресо, ванільний екстракт, лікер і віскі. Ретельно перемішуємо, розливаємо по келихах і прикрашаємо зефіром.
Гарячий шоколад з текілою і м'ятним шнапсом
Текіла та шоколад – найкраще поєднання / Фото yummly.com
Інгредієнти:
- текіла – 120 мілілітрів
- м'ятний шнапс – 60 мілілітрів
- молоко – 3 стакани
- гіркий шоколад – 110 грамів
- молочний шоколад – 110 грамів
- какао-порошок – ¼ стакана
- цукор – 1 стакан
- сіль – щіпка
- свіжа м'ята
- збиті вершки
Спосіб приготування
Какао змішуємо з цукром і сіллю в середній каструлі. Додаємо гіркий і молочний шоколад, вливаємо молоко і готуємо на середньому вогні. Суміш повинна добре прогрітися і розтопити шоколад. Збиваємо шоколадну масу до однорідності.
Після цього додаємо текілу і шнапс, перемішуємо і розливаємо по чашках. Напої можна прикрасити збитими вершками і листочками м'яти.
Гарячий шоколад з віскі, бейлісом і гіннесом
Гарячий напій може смакувати одночасно з декількома видами алкоголю / Фото blognonian
Інгредієнти:
- гіннес – 350 мілілітрів
- ірландський віскі – 120 мілілітрів
- бейліс – 120 мілілітрів
- молоко – 3 стакани
- гіркий шоколад – 110 грамів
- молочний шоколад – 110 грамів
- какао-порошок – 1/4 стакани
- цукор – 1 стакан
- сіль – щіпка
Рецепт приготування
Гіннес варимо в каструлі на середньому вогні приблизно 10 хвилин, поки пиво не зменшиться в обсязі до половини склянки. В окремій каструлі додаємо до какао сіль і цукор, заливаємо молоком і додаємо шматочки чорного і молочного шоколаду. Прогріваємо суміш на середньому вогні, поки шоколад повністю не розтане.
Збиваємо суміш до однорідності, потім додаємо тепле пиво, лікер і віскі. Знову збиваємо напій до отримання піни. Розливаємо по чашках і відразу ж подаємо.
Шоколадний напій з бурбоном і франжеліко
Можна прикрасити скибочками бекону, за бажанням / Фото gastronom
Інгредієнти:
- бурбон – 120 мілілітрів
- франжеліко – 120 мілілітрів
- молоко – 3 стакани
- гіркий шоколад – 110 грамів
- молочний шоколад – 110 грамів
- какао-порошок – 1/4 стакана
- цукор – 1 столова ложка
- кукурудзяний крохмаль – 1/2 чайної ложки
- щіпка солі
- бекон – 4 шматочки
Спосіб приготування
Бекон обсмажуємо на сковороді до хрусткої скоринки. Прибираємо надлишки жиру за допомогою паперових рушників. Жир зі сковороди переливаємо до чашки та змішуємо з крохмалем.
Какао змішуємо зі сіллю та цукром у каструлі. Додаємо молоко, суміш жиру та гіркий і молочний шоколад. Тримаємо на середньому вогні до повного розчинення шоколаду.
Збиваємо до однорідності та додаємо лікер і бурбон. Прикрашаємо скибочками бекону.
Гарячий шоколад зі скотчем
Гарячий шоколад з алкоголем / Фото rerecept
Інгредієнти:
- скотч – 180 мілілітрів
- молоко – 3 стакани
- густі вершки – 1/4 стакани
- гіркий шоколад – 110 грамів
- молочний шоколад – 110 грамів
- какао-порошок – 1/4 стакани
- цукор – 2 столові ложки
- щіпка солі
- збиті вершки
- мелений перець чилі
Спосіб приготування
Цукор нагріваємо до карамелі золотистого кольору. До нього додаємо скотч та густі вершки. Збиваємо до однорідності, додаємо сіль.
У каструлі середнього розміру какао заливаємо молоком і додаємо декілька скибочок молочного та гіркого шоколаду. Коли шоколад розчиниться, збиваємо все до однорідності. Вливаємо суміш з цукром і додаємо залишки віскі.
Розливаємо на порції, а прикрасити можна збитими вершками та дрібкою чилі.