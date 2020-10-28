Державне агентство розвитку туризму України попередило відпочивальників про заборону дайвінгу та снорклінгу в Єгипті, яка діє ще з 1 листопада 2019 року. Обмеження поширюватиметься на туристів, які не мають відповідних сертифікатів.

Про це Державне агентство розвитку туризму України повідомило на офіційній сторінці у фейсбуці. Так, з 1 листопада 2019 року влада губернаторства Південний Сінай ввела заборону на заняття водними видами спорту – дайвінгом та снорклінгом з водних суден.

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Заборона стосується осіб, які не мають відповідних сертифікатів. Відпочивальники без сертифікатів мають право займатись такими видами активного відпочинку лише в прибережних зонах – у спеціально облаштованих ділянках вздовж готелів.

Обмеження діє на східному узбережжі Синайського півострова, охоплюючи територію від заповідника Рас-Мохаммед на півдні до міста Таба на кордоні з Ізраїлем.

Нагадаємо, що 25 жовтня на українських туристів під час снорклінгу напала акула. Вона покусала 12-річного хлопчика і його маму неподалік Шарм-ель-Шейху в морі, де заборонене підводне плавання. Дитині довелося ампутувати руку, зараз він перебуває у реанімації. Його готують до другої операції. Матір дитини, яка також отримала глибокі рани, перевели до стаціонарної палати, її стан задовільний.