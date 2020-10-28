Государственное агентство развития туризма Украины предупредило отдыхающих о запрете дайвинга и снорклинга в Египте, которое действует еще с 1 ноября 2019 года. Ограничение будет распространяться на туристов, у которых нет соответствующих сертификатов.

Об этом Государственное агентство развития туризма Украины сообщило на официальной странице в фейсбуке. Так, с 1 ноября 2019 года власть губернаторства Южный Синай ввела запрет на занятия водными видами спорта – дайвингом и снорклингом с водных судов.

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Запрет касается лиц, не имеющих соответствующих сертификатов. Отдыхающие без сертификатов имеют право заниматься такими видами активного отдыха только в прибрежных зонах – в специально оборудованных участках вдоль отелей.

Ограничение действует на восточном побережье Синайского полуострова, включая территорию от заповедника Рас-Мохаммед на юге до города Таба на границе с Израилем.

Напомним, что 25 октября на украинских туристов во время снорклинга напала акула. Она покусала 12-летнего мальчика и его маму недалеко от Шарм-эль-Шейха в море, где запрещено подводное плавание. Ребенку пришлось ампутировать руку, сейчас он находится в реанимации. Его готовят ко второй операции. Мать ребенка, которая также получила глубокие раны, перевели в стационарную палату, ее состояние удовлетворительное.