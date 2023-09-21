Надто самокритичні: які знаки зодіаку постійно незадоволені собою

Астрологи назвали три знаки зодіаку, які завжди незадоволені собою. Народжені під цими сузір'ями надто самокритичні.

Так, Водолії, Діви та Тельці схильні до невпевненості в собі. Вони занадто самокритичні, передає 24 Канал.

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Водолій

Народжені під цим знаком зодіаку часто суворо ставляться до себе. Дуже важко переносять навіть найменшу помилку, можуть постійно про неї думати. Окрім того, не пишаються своїми досягненнями, а вважають їх недостатніми.

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Діва

Педантичні Діви критикують не лише інших, а й себе самих. Яких би висот не досягли, віддають перевагу не хвалитися цим. Нерідко можуть думати, що в них нічого не вийде.

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Телець

Представники цього знаку зодіаку завжди прагнуть до самовдосконалення. Вони занадто часто аналізують свої дії, чи все зробили "правильно". Тельці недооцінюють себе.

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