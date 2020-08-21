Млинці або ж налисники – традиційна українська страва, яка готується у кожній сім'ї. Найпопулярнішим солодким десертом, звісно ж, залишається млинець з сиром, проте начинки можуть бути різноманітними. Як приготувати начинку з бананами, яблуками та апельсинами – читайте далі.

Млинці є одними з улюблених домашніх страв. Готувати їх нескладно, а смак виходить незрівнянним. Млинці з різноманітними начинками – чудовий варіант сніданку, ситного перекусу або частування в дорогу, повідомляє 24 канал.

Якщо ви хочете потішити своїх близьких чимось смачненьким та солоденьким – пропонуємо вам цікаві начинки до млинців.

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Начинка для млинців з сиром та родзинками



Млинці з сиром та родзинками

Інгредієнти:

– 300 г сиркової маси;

– 100 г родзинок;

Як приготувати начинку з сиру та родзинок:

1. Родзинки помийте і поставте на декілька хвилин у гарячу воду.

2. Сиркову масу змішайте з родзинками.

За бажанням, замість родзинок ви можете додати курагу, корицю, ківі чи горіхи.

Начинка для млинців з бананами



Млинці з бананами

Інгредієнти:

– 3 банани;

– 70 г вершкового масла;

– половина лимона;

– 2 ст.л цукру.

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Як приготувати начинку з бананів:

1. Розімніть банани виделкою до однорідної маси.

2. Видушіть половину соку лимона на суміш з бананів.

3. Розігрійте вершкове масло і збийте з цукром до повного розчинення.

4. З'єднайте з банановою масою. Перемастіть млинці і складіть трикутником.

Начинка для млинців з яблуками



Млинці з яблуками

Інгредієнти:

– 4 яблука;

– 50 г цукрової пудри;

– 50 г молочного шоколаду;

– 15 мл води.

Як приготувати яблучну начинку:

1. Яблука почистьте і видаліть серцевину. Поріжте невеликими шматочками.

2. У каструлю залийте воду і коли вона закипить, яблука і цукрову пудру варіть 5-7 хвилин.

3. Коли яблука стануть м'якими, зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.

4. Шоколад поламайте на шматочки і змішайте з сиропом.

5. Начиніть солодкі яблучні млинці, посипаючи цукровою пудрою.

Начинка для млинців з апельсинами



Млинці з апельсинами

Інгредієнти:

– 5 апельсинів,

– 2 ст. л цукру,

– чорний шоколад.

Як приготувати начинку з апельсинів:

1. Очистіть апельсини від шкірки, залишивши лише м'якоть.

2. Змішайте апельсини з цукром і розігрівайте 10 хвилин на сковороді, випаровуючи непотрібну рідину.

3. Коли начинка буде готова, викладіть її на млинці і посипте тертим шоколадом або кленовим сиропом.

Смачного!