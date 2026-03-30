Однак існує ідеальне рішення для тих, хто хоче поєднати елегантність з абсолютним комфортом у щоденних справах.
Яка форма манікюру робить руки молодшими?
Форма під назвою squoval стала справжнім порятунком для сучасних жінок. Адже вона майстерно поєднує в собі чіткість квадрата та м'якість овалу. Як зазначає видання Women's Health, ця форма має прямий верхній край, але його кутики злегка заокруглені. Така особливість робить будь-які нігті візуально доглянутими та природними.
Експерти Harper's Bazaar підкреслюють, що squoval виглядає сучасно та охайно. Його головна перевага полягає у зручності. Так, завдяки відсутності гострих кутів нігті не чіпляються за одяг, волосся чи клавіатуру під час роботи.
Водночас журнал Woman & Home додає, що це одна з найміцніших форм, оскільки вона рівномірно розподіляє навантаження на нігтьову пластину, що мінімізує ризик появи тріщин.
Крім практичності, squoval є універсальним стилістичним рішенням. Редактори Who What Wear називають цю форму "вічно актуальною", бо вона однаково виграшно виглядає як на довгих, так і на дуже коротких нігтях. Це робить squoval ідеальним вибором для жінок, які цінують свій час і хочуть, щоб їхні руки завжди виглядали бездоганно без зайвих зусиль.
Як зробити найзручнішу форму манікюру вдома?
- Створити ідеальну форму squoval у домашніх умовах значно простіше, ніж здається, адже вона базується на природній лінії росту ваших нігтів.
- Спочатку вам потрібно надати нігтям базову квадратну форму. Тримайте пилочку перпендикулярно до краю нігтя та рухайтеся в одному напрямку, щоб отримати рівну горизонтальну лінію. Не намагайтеся відразу округлити краї – чіткий квадрат на першому етапі допоможе вам зберегти однакову довжину на всіх пальцях.
- Коли ви досягли бажаної довжини та рівного зрізу, настає час перетворити квадрат на squoval. Для цього акуратно приставте пилочку до гострого кутика нігтя і плавними, дугоподібними рухами почніть його пом'якшувати.
- Важливо рухатися від бічного краю до центру, ледь скругляючи лише самі кінчики. Не варто спилювати занадто багато з боків, інакше форма перетвориться на звичайний овал.
- На завершення пройдіться м'яким бафом по краю нігтя, щоб прибрати дрібні нерівності. Після цього обов'язково нанесіть на кутикулу та шкіру навколо нігтів зволожувальну олію або крем.