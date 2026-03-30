Про це детальніше – розповідає видання Myself.

Яка форма манікюру робить руки молодшими?

Форма під назвою squoval стала справжнім порятунком для сучасних жінок. Адже вона майстерно поєднує в собі чіткість квадрата та м'якість овалу. Як зазначає видання Women's Health, ця форма має прямий верхній край, але його кутики злегка заокруглені. Така особливість робить будь-які нігті візуально доглянутими та природними.

Експерти Harper's Bazaar підкреслюють, що squoval виглядає сучасно та охайно. Його головна перевага полягає у зручності. Так, завдяки відсутності гострих кутів нігті не чіпляються за одяг, волосся чи клавіатуру під час роботи.

Водночас журнал Woman & Home додає, що це одна з найміцніших форм, оскільки вона рівномірно розподіляє навантаження на нігтьову пластину, що мінімізує ризик появи тріщин.

Крім практичності, squoval є універсальним стилістичним рішенням. Редактори Who What Wear називають цю форму "вічно актуальною", бо вона однаково виграшно виглядає як на довгих, так і на дуже коротких нігтях. Це робить squoval ідеальним вибором для жінок, які цінують свій час і хочуть, щоб їхні руки завжди виглядали бездоганно без зайвих зусиль.

Як зробити найзручнішу форму манікюру вдома?