Автор хіта "Тимчасовий релакс", популярний львівський виконавець Ivan NAVI зізнався, чому не зможе зв'язати життя з артисткою.

Хто не мріє стати тією єдиною, яка підкорить серце улюбленого виконавця? Але якими якостями потрібно для цього володіти? Довгими ногами або грудьми четвертого розміру? А ось і не обов'язково. Виявляється, відомі виконавці цінують не тільки зовнішні дані. Завидний холостяк Ivan NAVI за лаштунками шоу "Діти проти зірок" (Новий канал) розповів, якими якостями повинна володіти його майбутня дружина.

Інтерв'ю з Ivan NAVI: "Успіх неможливий без віри"

Вона однозначно повинна вміти готувати або навчитися це робити. А ще розуміти мою ситуацію. Я – артист, і у мене є деякі життєві нюанси, до яких їй потрібно ставитися з розумінням. Зі свого боку я робитиму все, щоб вона вірила мені і поважала мене,

– розповів артист.

Але є дівчата, з якими Іван не хоче відносин. Наприклад, зі співачками: "У мене вже були стосунки з артисткою. Нічого доброго з цього не вийшло. Постійно відчувалася конкуренція, коли у кого-то було краще з кар'єрою".

А що може дати сам виконавець в обмін на любов і смачну їжу?

"Не буду лицемірити, я не з тих хлопців, які можуть поставити розетку. Для цього є фахівці. Якісь елементарні речі по господарству я можу зробити, наприклад, забити цвях або щось відремонтувати. Але до електрики не лізу, бо не розбираюся", – поділився співак.

Нагадаємо, що кілька років тому в Ivan NAVI були серйозні стосунки з дівчиною, ім'я якої він не хотів публічно оголошувати. Все йшло навіть до весілля, але, за словами виконавця, у їхнє життя втрутились батьки дівчини, після чого вони розійшлись та скасували весілля.

Дивіться "Діти проти зірок" щосереди о 19:00 на Новому каналі.