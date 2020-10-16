Автор хита "Временный релакс", популярный львовский исполнитель Ivan NAVI признался, почему не сможет связать жизнь с артисткой.

Кто не мечтает стать той единственной, которая покорит сердце любимого исполнителя? Но какими качествами нужно для этого обладать? Длинными ногами или грудью четвертого размера? А вот и не обязательно. Оказывается, известные исполнители ценят не только внешние данные. Завидный холостяк Ivan NAVI за кулисами шоу "Дети против звезд" (Новий канал) рассказал, какими качествами должна обладать его будущая жена.

Интервью с Ivan NAVI: "Успех невозможен без веры"

Она однозначно должна уметь готовить или научиться это делать. А еще понимать мою ситуацию. Я – артист, и у меня есть некоторые жизненные нюансы, к которым ей нужно относиться с пониманием. Со своей стороны я буду делать все, чтобы она верила мне и уважала меня,

– рассказал артист.

Но есть девушки, с которыми Иван не хочет отношений. Например, с певицами: "у меня уже были отношения с артисткой. Ничего хорошего из этого не вышло. Постоянно чувствовалась конкуренция, когда у кого-то было лучше с карьерой".

А что может дать сам исполнитель в обмен на любовь и вкусную еду?

"Не буду лицемерить, я не из тех ребят, которые могут поставить розетку. Для этого есть специалисты. Какие-то элементарные вещи по хозяйству я могу сделать, например, забить гвоздь или что-то отремонтировать. Но к электричеству не лезу, потому что не разбираюсь", – поделился певец.

Напомним, что несколько лет назад у Ivan NAVI были серьезные отношения с девушкой, имя которой он не хотел публично объявлять. Все шло даже к свадьбе, но, по словам исполнителя, в их жизнь вмешались родители девушки, после чего они разошлись и отменили свадьбу.

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