Чи можна жінкам приходити до церкви у штанах: як вважають у ПЦУ

Деякі люди вважають, що жінкам не варто приходити до церкви у штанах. Кажуть, що краще одягнути спідницю або плаття у святе місце. Багато хто дійсно звертає увагу на поширену у суспільстві думку та дотримується її.

У Православній церкві України спростовують популярний міф. Там зазначають, що жінкам та дівчатам не забороняється одягати штани. Адже головне, які у людини духовні потреби та бажання, передає LifeStyle 24.

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Міф, що жінкам не можна бути в церкві у штанах

У Старому Завіті пише, що жінка не має носити чоловічий одяг, а чоловік – жіночий. Саме на це твердження інколи й посилаються у суспільстві. Однак тут зовсім нічого не сказано про штани.

У церкві зазначають, що раніше люди одягалися по-іншому та майже однаково. І жінки, і чоловіки носили сорочку, пояс, плащ або накидку. Особливої різниці не було. Зараз є багато жіночих штанів, тому священники наголошують, що це не чоловіче вбрання. Крім того, у різних країнах є певні культурні особливості, на які потрібно зважати.

Отже, важливою є не так форма одягу, як мета, з якою він вживається. Переконані: для Бога важливе не зовнішнє, а внутрішнє, не тимчасова "обгортка" людини, а її духовні прикраси,

– говорять у ПЦУ.

Важливо, щоб одяг, у якому людина приходить до храму, не спокушав. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Не варто засуджувати когось за його зовнішній вигляд та вірити у подібні забобони. Особливо зараз, у час війни.