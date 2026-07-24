Втім, чи безпечно це робити й чому народна мудрість категорично забороняє поспішати з привітаннями – розповідає 24 Канал.

Чи можна вітати з днем народження заздалегідь

Народні прикмети суворо забороняють вітати з днем народження рідних чи знайомих заздалегідь. Наші пращури вірили, що напередодні свята енергетика людини стає найвразливішою. За давніми повір'ями, передчасні побажання привертають увагу нечистої сили, яка може перехопити добрі слова та перетворити їх на неприємності, хвороби чи суцільні невдачі. До того ж у народі вірять, що такі привітання здатні забрати в іменинника життєві сили.

Проте якщо ви випадково вже привітали когось раніше часу, можна одразу нейтралізувати цю прикмету. Достатньо лише щиро побажати імениннику довголіття та міцного здоров'я. А коли ви заздалегідь знаєте, що не зможете вийти на зв'язок у потрібний день, краще надіслати теплі побажання наступного ранку.

Важливо зазначити, що це лише забобони та міфи, які не мають жодного наукового підґрунтя. Насправді передчасне привітання не здатне накликати біду чи зіпсувати комусь долю. Щирі та теплі слова, сказані з щирого серця, завжди несуть тільки позитивну енергію. Зрештою, кожен сам вирішує, чи вірити в давні прикмети, чи просто дарувати близьким радість тоді, коли це зручно.

Народні прикмети про день народження / Фото Magnific

Нагадаємо, що наша редакція вже розповідала, чи можна святкувати свій 40-й день народження.