Коріння цього страху ховається в давніх народних прикметах, які століттями лякали людей. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

Чому не можна святкувати 40 років

Наші предки вірили, що головна причина цієї заборони полягає в магії числа сорок, яке пов'язують з випробуваннями. Народні повір'я нагадують, що саме сорок днів тривав Всесвітній потоп, стільки ж років єврейський народ блукав пустелею, а після смерті людини її душа сорок днів перебуває на землі.

Через такі асоціації пращури вважали, що в цьому віці людина втрачає свого ангела-охоронця і стає вразливою для злих сил. Гучне свято, за прикметами, може привернути непотрібну увагу, накликати на чоловіків хвороби чи фінансові проблеми, а у жінок відібрати красу.

Щоб обійти заборону, у сучасному світі люди досі йдуть на хитрощі. Зокрема, святкують тридцять дев'ять років і один день або збирають гостей наступного дня, взагалі не згадуючи вголос цифру сорок.

Важливо пам'ятати, що прикмети мають силу лише тоді, коли ви в них щиро вірите. Жодне число не здатне принести біду, якщо ви налаштовані на позитив і успіх. Зрештою, кожен сам вирішує, чи піддатися тиску старовинних страхів, чи влаштувати гарне свято на честь нового й прекрасного етапу свого життя.

Чи правда, що не можна святкувати 40 років / Фото Magnific

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