Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці розставив крапки над "і" у цьому питанні. Чи дійсно заборонено зберігати портрети покійників у себе вдома – читайте більше в матеріалі 24 Каналу.

Чи можна розвішувати портрети померлих у будинку

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, жодної церковної заборони, пов'язаної з портретами померлих у будинку, немає. Однак отець наголосив, що набагато важливіше проявляти любов і турботу до людей, поки вони живі. Після смерті померлим уже байдуже, чи висять їхні зображення на стінах.

Філюк зазначив, що люди часто бувають надто забобонними, але слід також зважати на особистий комфорт. В Бога немає мертвих, для Нього всі живі. Тому, якщо вам затишно і спокійно, коли в кімнаті висять портрети рідних, у цьому немає нічого поганого.

Водночас отець Олексій поділився власним досвідом. Він не прихильник того, щоб розвішувати такі світлини по всьому дому. Священник зберігає фотографії померлих у спеціальному альбомі й переглядає їх тоді, коли хоче згадати близьких.

Зрештою, це виключно особиста справа кожної родини. Важливо керуватися власними відчуттями та внутрішнім спокоєм, адже жодного гріха в портретах на стінах немає.

Зауважимо, що існує список речей, які не можна робити, коли померла людина.