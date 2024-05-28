Однак у ПЦУ стверджують, що рішення варто приймати добровільно та зважено. Якщо не готові духовно виховувати дитину та прищеплювати їй правильні цінності, то відмовитися можна, передає LifeStyle 24.

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Чому відмова ставати хрещеними – це не гріх

Хрещені батьки – важливі люди у житті похресника чи похресниці. Після обряду хрещення вони стають духовними наставниками дитини. Вона повинна розуміти, що завжди може звернутися за порадою, допомогою чи підтримкою. Хрещені тато й мама мають стати прикладом на все життя та не забувати про дитину навіть у дорослому віці. Тому рішення треба добре обдумувати.

Якщо людина відчуває, що не готова взяти на себе таку важливу місію, то їй варто підійти до рідних батьків малюка та все їм правильно пояснити. Останнім, до речі, не слід вдаватися до вмовлянь, аби не виникли непорозуміння.

Тож відмовитися стати хрещеними – не гріх. Більшим злом буде потім відмовитися від духовної опіки над похресником, байдужість і небажання виконувати цю важливу місію в житті дитини після Таїнства Хрещення,

– наголошують у Православній церкві України.

Варто зазначити, що між похресниками та хрещеними батьками виникає особливий зв'язок. За духовних наставників потрібно обирати християн, які вже є повнолітніми та свідомими. Вони повинні відповідально ставитися до свого обов'язку. Священники додають, що хрещенні не можуть одружуватися одне з одним, з рідними батьками похресників і з самою дитиною.