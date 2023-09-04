Чи можна тримати фіалки в будинку: є певне пояснення, варте уваги

Фіалки вважаються чи не найбільш популярними кімнатними рослинами, які вражають своїм цвітінням. Втім, є певні народні прикмети, пов'язані з ними.

Наші пращури вважали, що фіалка має негативні властивості, нібито забирає щастя та позбавляє успіху. А чому так кажуть і що мається на увазі – знає 24 Канал.

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Чому фіалки не радять тримати вдома

Існує така думка, що фіалка – це квітка, яка може зіпсувати особисте життя. А все через потужну жіночу енергетику, якою вона володіє. Тому кажуть, якщо тримати цю рослину в будинку чи квартирі, може бути неспокій та нерозуміння в парі.

Узагалі у давнину подейкували, що фіалки відганяють чоловіків. Тому якщо дівчина хотіла вийти заміж, то їй не радили тримати вдома цю рослину.

Деякі навіть стверджували, що такою квіткою вороги можуть наврочити. З цієї причини, брати сенполії (інша назва фіалки) з рук сторонніх людей чи недоброзичливців, не радили. Адже таким чином, могли передати вінець безшлюбності.



Фіалка / Фото Pinterest

Інші вважають, що фіалка діє як вампір, забираючи сили та енергію. І через це люди, які вирощують вдома фіалки, можуть страждати на сонливість, млявість. Іноді призводить навіть до депресивних станів.

Існує й цілком практичне тлумачення, чому не можна тримати фіалки вдома, а особливо – у спальні. Річ у тім, що квіти вдень виділяють кисень, тоді як вночі – вуглекислий газ. І у разі, якщо кімнату не провітрювати, то люди можуть мати поганий сон, відчувати пригніченість, головний біль. Тож не забувайте перед сном, завжди відчиняти вікно на провітрювання.