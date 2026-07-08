У давнину будь-які маніпуляції з волоссям вимагали особливої обережності. Зокрема, наші предки забороняли самостійно експериментувати з довжиною локонів, пише 24 Канал.

Чи можна стригти волосся самостійно

Найголовніше повір'я попереджає, що людина, яка стриже себе сама, ризикує вкоротити власну долю та привабити проблеми в життя. Стародавні прикмети кажуть, що кожна самостійно зрізана волосина забирає частку життєвої сили свого власника.

Особливо небезпечною така процедура вважалася для незаміжніх дівчат. Річ у тім, що вона нібито здатна відлякати кохання та принести в дім суцільні сварки чи розлуку.

Важливо пам'ятати, що у сучасному світі всі ці застереження не мають жодного наукового підтвердження. Наука розглядає волосся виключно як ороговілі клітини, а прикмети – як елемент фольклору та психологічний захист наших предків, які намагалися пояснити незрозумілі життєві невдачі збігами обставин.

Жодне дослідження не довело зв'язку між довжиною локонів та фінансовим успіхом чи тривалістю життя. Тому врешті-решт кожен має сам вирішити, чи вірити у старовинні прикмети й дослухатися до пересторог, чи керуватися виключно логікою та власним комфортом.

Народні прикмети про стрижку / Фото Magnific

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