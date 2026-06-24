Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

Не пропустіть 15 цікавих способів ворожіння на Івана Купала, які варто спробувати

Навіщо дітей стрижуть у рік?

Наші предки вірили, що такий ритуал закликає в дім багатство та добробут. Тому для залучення грошей перші зрізані пасма зазвичай клали на монети або вивернутий кожух. Водночас існувало й інше повір'я, за яким волосся малюка накопичувало негативну енергію. Через це люди намагалися якнайшвидше позбутися перших пасом, щиро сподіваючись, що після цього нові локони виростуть неймовірно густими, міцними та блискучими.

Однак важливо розуміти, що кількість волосяних цибулин закладається ще в утробі матері, тому жодні маніпуляції з ножицями не здатні змінити природну густоту чи структуру пасом дитини. Насправді перше дитяче волосся є лише ніжним пушком, який з часом випадає природним шляхом. До того ж радикальне гоління голови в такому ранньому віці несе певні ризики, оскільки дорослі можуть випадково травмувати шкіру малюка або занести інфекцію у волосяні фолікули.

З огляду на це, у сучасному світі рішення про першу стрижку немовляти залишається виключно на розсуд родини. Якщо довгі пасма вже лізуть дитині в очі чи спричиняють дискомфорт під час літньої спеки, їх дійсно варто акуратно підкоротити. А якщо ж перші кучері зовсім не заважають малюку, то позбуватися їх лише заради давніх забобонів немає жодного сенсу.

Чому дітей стрижуть у рік / Фото Magnific

Зауважимо, що днями наша редакція писала про те, чи можна виносити сміття ввечері.