Річ у тім, що наші предки вважали двері межею між світом живих і світом мертвих. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

Чи можна спати ногами до дверей

Згідно з давніми народними повір'ями, під час сну душа людини покидає тіло й мандрує іншими світами. Двері в оселі сприймали як портал, через який у дім може проникнути нечиста сила. Наші предки вірили, якщо людина спить ногами до виходу, темним силам набагато легше витягнути її душу за поріг або забрати життєву енергію.

До того ж за давнім звичаєм покійника з хати виносять саме ногами вперед. Через це у людей і виник страх лягати спати у такому положенні.

Важливо зазначити, що немає жодного наукового підтвердження цим давнім прикметам. Сучасні лікарі запевняють, що людський організм не реагує на те, куди саме спрямовані ваші ноги під час відпочинку. На якість сну, повноцінне відновлення та ранкове самопочуття впливають цілком реальні фактори. Зокрема, правильно підібраний матрац, комфортна подушка, прохолодне й свіже повітря в кімнаті, абсолютна темрява та відсутність стресу перед сном.

Тож вірити в ці забобони чи облаштовувати спальню виключно задля власної зручності й затишку – це особистий вибір кожного.

Чи можна спати ногами до дверей / Фото Magnific

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