Наші предки вважали поріг рідного дому межею між безпечним затишком і сповненим небезпек зовнішнім світом. Детальніше про це – розповідає 24 Канал.

Чи можна повертатися додому, коли щось забув

У давнину вірили, що людина, яка вийшла за поріг, вже налаштувалася на свій шлях. Водночас повернення на півдорозі додому може зіпсувати цей настрій та привабити дрібні негаразди в життя. Щоб перехитрити долю та нейтралізувати "погану прикмету", люди вигадали доволі простий і цікавий ритуал. Так, повернувшись додому, треба обов'язково усміхнутися своєму відображенню в дзеркалі.

Втім, психологи пояснюють цей забобон набагато простіше та раціональніше. Коли людина поспішає й щось забуває, вона вже перебуває в стані легкого стресу та неуважності. Повернення додому змушує її ще більше квапитися, нервувати та збиватися з графіка. У такому збудженому стані набагато легше загубити речі, спізнитися на зустріч чи зробити помилку.

Важливо зазначити, що жодних наукових підтверджень цієї прикмети немає. Науковці пояснюють віру в такі забобони особливістю психології. Люди чітко пам'ятають ті дні, коли повернулися додому й згодом зіштовхнулися з прикрощами, але легко забувають сотні випадків, коли день після цього минав добре. Тож якщо ви забули щось дійсно потрібне, спокійно повертайтеся. Адже будь-який успіх залежить від впевненості в собі та зібраності, а не від давніх народних забобонів.

Чи можна повертатись за забутими речами / Фото Magnific

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