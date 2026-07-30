За давніми повір'ями, голка в руках може "зашити" людині пам'ять, розум або навіть щасливу долю. Про це детальніше – пише 24 Канал.

Чи можна шити на собі

Головна народна прикмета стверджує, якщо зашивати одяг безпосередньо на собі, можна "зашити пам'ять" – тобто стати забудькуватим, неуважним і втратити гостроту розуму. Річ у тім, що люди здавна вважали голку потужним магічним предметом. Вона гостра, металева й пробиває тканину, а тому легко може "пришити" до людини негаразди або, навпаки, "відрізати" щось важливе.

Водночас дівчатам суворо забороняли шити на собі, бо так можна було "зашити щастя" чи долю, відлякати судженого й накликати самотність. Якщо ж латати одяг перед важливою дорогою чи відповідальною справою, то це обіцяє невдачу та перешкоди, адже заплутана нитка символізує плутанину в планах.

Втім, наші предки вигадали протидію цьому забобону. Якщо виникла екстрена ситуація і зняти річ немає жодної можливості, під час шиття треба обов'язково тримати в роті нитку або шматочок хліба й мовчати. Вважалося, що німота в цей момент захищає розум і пам'ять від "зашивання".

З погляду безпеки ця заборона цілком логічна. Шити на собі просто небезпечно, адже голка може легко травмувати шкіру, а поспіх перед виходом призводить до кривих швів і заплутаних ниток. Тому краще витратити зайву хвилину, зняти вбрання та спокійно привести його до ладу.

Народні прикмети про шиття / Фото Magnific

А чи знали ви, чому не можна різати будь-які речі в неділю.