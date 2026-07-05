Стародавні прикмети та суворі забобони наших предків чітко визначали, які щоденні справи можуть накликати біду на родину. Серед найбільших табу опинилися дії, пов'язані з шиттям, ремонтом одягу, стрижкою та використанням гострих предметів.

Чи можна різати в неділю?

З давніх-давен люди вірили, що неділя має залишатися днем, вільним від побутової метушні. Так, спроба перешивати старі речі чи навіть просто відрізати нитку за допомогою ножиць вважалася великим гріхом.

Народні прикмети попереджають, що той, хто порушує це правило, укорочує власну долю та закриває шлях до фінансового добробуту. Жінки остерігалися навіть брати голку в руки в неділю, щоб випадково не зашити свій успіх і не притягнути в дім дрібні сварки та хвороби.

Окремо народні повір'я виділяють заборону на стрижку волосся та нігтів у сьомий день тижня. Волоссю наші предки приписували особливу магічну силу, вважаючи його джерелом життєвої енергії.

Якщо зістригти навіть пасмо в неділю, можна суттєво послабити власне здоров'я та накликати на себе невдачі в особистих справах. Те саме стосується й нігтів – народна мудрість каже, що разом із ними людина зрізає свій захист від пристріту та злих язиків.

Чи можна стригти волосся в неділю / Фото Magnific

Церква ж ставиться до цих побутових заборон набагато простіше, наголошуючи на важливості саме духовного змісту неділі. Священники радять не шукати магічного підтексту в ножицях чи голках, а просто правильно розставляти пріоритети.

Суть неділі полягає в тому, щоб відкласти щоденну гонитву за матеріальним, відвідати храм, приділити час близьким людям та допомогти тим, хто цього потребує. Якщо ж виникає нагальна потреба відрізати щось дрібне в побуті, це не принесе жодного лиха, якщо людина зберігає повагу до святого дня.

Зазначимо, раніше наша редакція публікувала матеріал про те, що не можна робити у неділю.