Чи можна садити ялинки або туї біля хати: відповідь вас здивує

Власники будинку часто хочуть посадити на подвір'ї ялинку, тую або сосну, але стикаються з негативними забобонами та порадами. Що з цього правда та чи справді не можна посадити хвойне дерево біля хати – читайте нижче.

Кожного Нового року хвойні ліси біднішають через вирубку дерев на свята. Цю проблему намагаються вирішити господарі будинків, які садять ялинку, тую чи сосну біля хати. Але чи справді можна це робити, розповідає 24 Канал.

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Забобони щодо хвойних рослин

У давнину не вважалося, що ялинка – символ радості й Різдва. Існувало повір'я, згідно з яким ялина забирала енергію. Ця рослина вважалась символом хвороб, смерті й негараздів. Через це труни робили з хвойного дерева, а ялинкові гілки устеляли останній шлях померлої людини від дому до місця поховання.

Також вірили, що ялинкові дерева перешкоджають життю чоловічої статі у домі: призводить до розлучень та перешкоджає народженню хлопчиків. Якщо дерево виростало вищим за дім, вважалося, що одного з членів сім'ї чекає передчасна смерть. Однак все це забобони й старі повір'я, яких не обов'язково дотримуватися.

Чи можна садити хвойні

Якщо забути про забобони та прикмети, однаково існують докази того, чому хвойні дерева краще не садити біля дому. Все тому, що ялинка, сосна, туя та інші породи мають потужні кореневі системи, які можуть зруйнувати асфальт та навіть фундамент. Також корені висушують ґрунт і створює густу тінь, тому поблизу цих дерев нічого не росте.

Також ялинка та сосна дуже швидко займаються. Якщо ці дерева посадити близько до будинку, пожежа може швидко перекинутись на дім.



Чи можна садити хвойні / Фото Pixabay

Поради для тих, хто садитиме хвойні дерева

Якщо ви не вірите у забобони та маєте просторий двір, сміливо садіть хвойні дерева. Пишні та завжди зелені гілки прикрасять подвір'я та вигляд з вікна, а сад матиме насичений запах. Ось кілька порад: