Каждый Новый год хвойные леса беднеют из-за вырубки деревьев на праздники. Эту проблему пытаются решить хозяева домов, сажающих елку, ту или сосну возле дома. Но действительно ли это можно делать, рассказывает 24 Канал.

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Суеверия в отношении хвойных растений

В древности не считалось, что елка – символ радости и Рождества. Существовало поверье, согласно которому ель забирала энергию. Это растение считалось символом болезней, смерти и невзгод. Поэтому гробы делали из хвойного дерева, а елочные ветви устилали последний путь умершего человека от дома до места захоронения.

Также верили, что елочные деревья препятствуют жизни мужского пола в доме: приводит к разводам и препятствует рождению мальчиков. Если дерево росло выше дома, считалось, что одного из членов семьи ждет преждевременная смерть. Однако все это предрассудки и старые поверья, которых не обязательно соблюдать.

Можно ли сажать хвойные

Если забыть предрассудки и приметы, все равно существуют доказательства того, почему хвойные деревья лучше не сажать возле дома. Все потому, что елка, сосна, туя и другие породы обладают мощными корневыми системами, которые могут разрушить асфальт и даже фундамент. Также корни высушивают почву и создают густую тень, поэтому вблизи этих деревьев ничего не растет.

Также елка и сосна очень быстро занимаются. Если деревья посадить близко к дому, пожар может быстро перекинуться на дом.



Можно ли сажать хвойные / Фото Pixabay

Советы для тех, кто будет сажать хвойные деревья

Если вы не верите в предрассудки и просторный двор, смело сажайте хвойные деревья. Пышные и всегда зеленые ветки украсят двор и вид из окна, а сад будет иметь насыщенный запах. Вот несколько советов: