Будуть комахи й шкідники: чи можна садити цибулю після часнику
Часник – це та рослина, яка може захистити від шкідників і хвороб. Адже він містить фітонциди – речовини, які пригнічують ріст грибків і вірусів. Втім, далеко не всі рослини варто садити після часнику. Які та чому – читайте далі.
Сівозміна є важливим процесом зміни овочів на тому ж полі, який відбувається кожного року. Від правильності виконання сівозміни залежить, чи буде урожай. Тож до неї слід поставитись відповідально. Особливо, коли йдеться про саджання овочів після часнику. А от чи можна садити після нього цибулю – підкаже 24 Канал.
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Чи можна садити цибулю після часнику
У цьому випадку відповідь однозначна – не можна. Тому що цибуля і часник – ті рослини, котрі відносяться до одного сімейства. Тобто, цибуля витягатиме із землі ті ж самі речовини, які виснажують землю.
Садіння часнику / Фото Супердачник
Також цибуля та часник є схильними до схожих захворювань. Їх пошкоджують одні й ті ж самі шкідники. Навіть після зими, бактерії чи шкідники продовжують жити на місці посадки й псуватимуть якість плодів наступного року. Адже зимовий холод не вбиває паразитів.
Що можна садити після часнику
- Після часнику на городі можна посадити моркву. Часник вбирає корисні речовини верхніх шарів, тому що росте близько до поверхні. Тоді як морква має доволі довгий корінь. Він дістає до значної глибини, минаючи виснажені місця. Також ці рослини добре впливають одна на одну. Часник захищає моркву від шкідників. Водночас морква пришвидшує ріст часнику і покращує його смак.
- Після часнику варто садити різну зелень, бо вона добре приживається в землі після цієї рослини. Йдеться про кріп, петрушку, салат, шпинат, коріандр, руколу. Особливо після збирання часнику треба садити пряні трави. Вони дозріють до холодів.
- На місці часнику ідеально садити полуницю. Її кущі будуть здоровішими й урожай буде дуже хороший. Полуниці дуже підходить часник і як сусід. Особливо, якщо посадити його між рядами кущів.
- Гарно ростуть на грядках після часнику бобові. Оскільки вони можуть швидко відновити в землі баланс мінералів.
- Рекомендується чергувати часник з огірками, кожного року змінюючи ці рослини. Тому що огірки виділяють багато азоту. І це позитивно впливає на ріст і розвиток часнику.
- Чудовим варіантом для посадки після часнику будуть помідори, картопля, буряк.