Будуть комахи й шкідники: чи можна садити цибулю після часнику

Часник – це та рослина, яка може захистити від шкідників і хвороб. Адже він містить фітонциди – речовини, які пригнічують ріст грибків і вірусів. Втім, далеко не всі рослини варто садити після часнику. Які та чому – читайте далі.

Сівозміна є важливим процесом зміни овочів на тому ж полі, який відбувається кожного року. Від правильності виконання сівозміни залежить, чи буде урожай. Тож до неї слід поставитись відповідально. Особливо, коли йдеться про саджання овочів після часнику. А от чи можна садити після нього цибулю – підкаже 24 Канал.

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Чи можна садити цибулю після часнику

У цьому випадку відповідь однозначна – не можна. Тому що цибуля і часник – ті рослини, котрі відносяться до одного сімейства. Тобто, цибуля витягатиме із землі ті ж самі речовини, які виснажують землю.



Садіння часнику / Фото Супердачник

Також цибуля та часник є схильними до схожих захворювань. Їх пошкоджують одні й ті ж самі шкідники. Навіть після зими, бактерії чи шкідники продовжують жити на місці посадки й псуватимуть якість плодів наступного року. Адже зимовий холод не вбиває паразитів.

Що можна садити після часнику