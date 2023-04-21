Будут насекомые и вредители: можно ли сажать лук после чеснока

Чеснок – это растение, которое может защитить от вредителей и болезней. Ведь он содержит фитонциды – вещества, подавляющие рост грибков и вирусов. Впрочем, далеко не все растения следует сажать после чеснока. Какие и почему – читайте дальше.

Севооборот является важным процессом изменения овощей на том же поле, которое проходит каждый год. От правильности выполнения севооборота зависит, будет ли урожай. Поэтому к ней следует отнестись ответственно. Особенно, когда речь идет о посадке овощей после чеснока. А вот можно ли сажать после него лук – подскажет 24 Канал.

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Можно ли сажать лук после чеснока

В этом случае ответ однозначен – нельзя. Потому что лук и чеснок – те растения, которые относятся к одному семейству. То есть, лук будет извлекать из земли те же вещества, которые истощают землю.



Садка чеснока / Фото Супердачник

Также лук и чеснок есть склонными к схожим заболеваниям. Их повреждают одни и те же вредители. Даже после зимы, бактерии или вредители продолжают жить на месте посадки и портить качество плодов в следующем году. Ведь зимний холод не убивает паразитов.

Что можно сажать после чеснока