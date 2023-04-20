Красиві та пахучі: чи можна садити сакури біля хати

Сакура – популярне декоративне дерево, яке зачаровує всіх своїх цвітінням і ароматом. Чимало дачників мріє посадити й в себе цю красуню. І це легко може втілити в життя, головне – знати, чи можна їх садити біля будинку і як саме. Про це – далі.

Видів сакури є багато. Одні краще ростуть взимку, інші – влітку. Сакуру найкраще садити з південного боку будинку. Тоді їй буде достатньо світла й тепла. А які ще особливості саджання сакури існують – підкаже 24 Канал.

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Як вирощувати сакуру

Для вдалої посадки сакури треба дотримуватися певних правил.

Саджанець має бути десь до метра заввишки, найкраще – віком 2 роки . Садівники радять купувати його восени, а садити навесні.

. Садівники радять купувати його восени, а садити навесні. Дерево треба садити на височинах. Земля має бути некисла , обов'язково з наявним дренажем. Допоки саджанець молодий, його треба захищати від морозів і холодів. Треба пам'ятати, що культурні сорти сакури розмножуються живцями та щепленням, а от дикі сорти – насінням.

, обов'язково з наявним дренажем. Допоки саджанець молодий, його треба захищати від морозів і холодів. Треба пам'ятати, що культурні сорти сакури розмножуються живцями та щепленням, а от дикі сорти – насінням. Насіння треба сіяти влітку одразу після збору . Має велике значення додатковий полив сакури під час цвітіння й утворення листя.

. Має велике значення додатковий полив сакури під час цвітіння й утворення листя. Важливе вчасне підживлення дерев навесні азотними й калієвмісними добривами . Тому що вони припинять свій ріст і розвиток через брак вітамінів.

. Тому що вони припинять свій ріст і розвиток через брак вітамінів. Наприкінці літа сакуру варто підживлювати добривами з калієм і фосфором .

. Обрізання та утворення крони треба проводити до початку руху соку, ранньою весною.

Сакура не є стійкою до різних хвороб, зокрема, до зараження грибками. Лікування треба проводити через кілька тижнів після закінчення цвітіння. Коли дерево цвіте, обприскувати його не можна. Бо цим знищите бджіл, як запилюють сакуру.

Дерево може атакувати й навали попелиці. Щоб протистояти їм, варто обробити стовбур звичайним вазеліном. Таким чином, шкідники не зможуть піднятися на дерево.

Особливості вирощування сакури

Для доброго росту й розвитку дерева треба обрати правильний посадковий матеріал. Після купівлі саджанця, його треба зберігати так, щоб не підмерзало коріння. Варто дивитися, щоб його не знищували гризуни.



Як правильно садити сакуру / Фото Allbiz

У березні можна висаджувати сакуру на постійне місце. Водночас потрібно садити за певним методом: для слаборослих сортів – 2 на 3 метри, для високих і середньорослих – 3 на 3 метри. Оптимальним варіантом для посадки будуть однорічні саджанці 70 сантиметрів з розвиненою кореневою системою.

Щоб сакура виросла високою та міцною, треба врахувати, що ґрунт повинен бути нейтральним або близьким до нього. Найкраще підійде середній або легкий суглинний ґрунт.

Важливо пам'ятати, що сакура може гостро реагувати на певні недоліки калію та азоту в землі. Водночас недоліки фосфору не викликають таких реакцій. Якщо земля – бідна, обов'язково потрібно вносити компост або перегній – 8 кілограмів на метр квадратний. Калій і фосфор застосовуємо так: на один метр квадратний – 18 грамів.

Садівники радять додатково поливати сакуру тільки у місцях зі слабкою зволоженістю.