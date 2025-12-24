24 Канал поспілкувався зі священником Православної Церкви України Миколаєм Гандзюком, щоб дізнатися більше про те, чи можна вірянам прибирати в день Різдва. Детальніше – читайте далі в матеріалі.

Чи можна прибирати в день Різдва?

За словами священника ПЦУ, безпосередньо 25 грудня прибирати не варто. Основна причина полягає в тому, що увага вірянина в цей час має бути зосереджена не на побутових дрібницях, а на духовному значенні події.

Отець Миколай рекомендує завершити всі основні хатні роботи та приготування заздалегідь – ще напередодні Різдва. Річ у тім, що такий підхід має практичне та молитовне значення.

Це допомагає зустріти народження Христа зі спокійним серцем і без зайвої метушні,

– зауважив священник ПЦУ.

Водночас Церква не встановлює жорстких заборон на побутові дрібниці, які є життєво необхідними. Як пояснює священник Миколай, невідкладні справи не є гріхом. Однак свідоме відкладання домашніх клопотів заради святкування є виявом поваги до свята.

