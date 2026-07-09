Наші предки ставилися до простору навколо людського тіла з великою шаною. Детальніше про це – розповідає 24 Канал.

Чому не можна переступати через людину, яка лежить

Народні прикмети впевнено стверджують, що такий необережний жест буквально забирає життєві сили людини. Коли ви переступаєте через того, хто відпочиває чи просто лежить на підлозі, то символічно зупиняєте його фізичний ріст або навіть накликаєте на нього хвороби.

Особливо сильно цей міф стосувався дітей. Якщо дорослий випадково переступав через малюка, то забобони вимагали негайно зробити зворотний крок назад тим самим шляхом. Це робилося для того, щоб повернути дитині втрачену енергію.

Водночас для дорослих людей ця прикмета мала трохи інше значення. Так, переступання через колегу, друга чи родича, за повір'ями, обіцяло йому застій у справах, фінансові труднощі та купу дрібних неприємностей.

Що цікаво, у давнину такий рух асоціювали з неповагою, демонстрацією влади та домінуванням. Адже переступали зазвичай лише через повалених ворогів або безпорадних людей.

Переступати через людину – можна чи ні / Фото Magnific

Важливо зазначити, що сучасна наука не має жодних підтверджень подібним магічним впливам на біологічні процеси чи людську долю. Процес росту та формування організму повністю залежить від генетики, гормонів та якісного харчування, тож чужі кроки над тілом ніяк не здатні зменшити ваш зріст.

Вірити в ці давні прикмети чи сприймати їх лише як елемент культурної спадщини та прояв банальної побутової ввічливості – кожен вирішує самостійно.

Чи правда, що не можна пити з чужої чашки – дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.