Священник ПЦУ Олексій Філюк відповів на це питання у своєму фейсбуці. Детальніше про те, чи можна вдруге одягати фату – читайте в нашому матеріалі.

Чи можна одягати фату вдруге?

За словами священника Православної Церкви України Олексія Філюка, наявність фати на весіллі є виключно народною традицією. Він підкреслює, що в Біблії про цей атрибут вбрання нічого не написано. Втім, у Святому Письмі є лише згадка про те, що жінка повинна приносити подяку Богу з покритою головою.

Водночас отець Олексій нагадав, що фата здавна є символом дівочої чистоти. Тому, якщо жінка виходить заміж вдруге чи втретє, цей весільний аксесуар втрачає свій первісний сенс і стає просто непотрібним. Традиційна біла фата найкраще підходить саме для першого шлюбу.

Скільки разів вірянам можна вінчатися?