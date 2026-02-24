Священник ПЦУ Олексій Філюк відповів на це питання у своєму фейсбуці. Детальніше про те, чи можна вдруге одягати фату – читайте в нашому матеріалі.
Чи можна одягати фату вдруге?
За словами священника Православної Церкви України Олексія Філюка, наявність фати на весіллі є виключно народною традицією. Він підкреслює, що в Біблії про цей атрибут вбрання нічого не написано. Втім, у Святому Письмі є лише згадка про те, що жінка повинна приносити подяку Богу з покритою головою.
Водночас отець Олексій нагадав, що фата здавна є символом дівочої чистоти. Тому, якщо жінка виходить заміж вдруге чи втретє, цей весільний аксесуар втрачає свій первісний сенс і стає просто непотрібним. Традиційна біла фата найкраще підходить саме для першого шлюбу.
Скільки разів вірянам можна вінчатися?
Священник ПЦУ Ігор-Андрес Веретка-Казмірчук зауважив, що Таїнство Вінчання – глибоке духовне єднання двох людей перед Богом. У цьому обряді Господь дарує подружжю благодать, щоб вони разом могли долати життєві труднощі та зберігати любов і вірність.
Однак людське життя буває складним. Через людську слабкість, гріх чи навіть смерть одного з подружжя шлюб може зруйнуватися. У таких випадках Церква дозволяє повторне вінчання, але з чіткими застереженнями та умовами.
Таїнство Вінчання – лише одне, все інше – це чин вінчання, з покаянними елементами. Тому ми не можемо говорити про Таїнство Вінчання у випадку другого чи третього шлюбу,
– зауважив отець Ігор-Андрес.
Водночас у разі третього шлюбу Церква дозволяє такий союз лише у виняткових випадках, з особливою суворістю та акцентом на покаянні. Це є поступкою задля уникнення ще більшого гріха, а не нормою.