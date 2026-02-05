Священник ПЦУ Олексій Філюк на своєму ютуб-каналі відповів на питання про те, чи вважається гріхом, коли діти бігають у храмі.

Чи можна дітям бігати в храмі?

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк заспокоїв батьків та парафіян. Він однозначно заявив, що у дитячій рухливості в стінах церкви немає нічого гріховного. Він нагадав слова Ісуса Христа: "Пустіть дітей, бо їх є Царство Небесне" (Від Матвія 19:14).

За словами отця Олексія, діти – безневинні Божі створіння, яким властива безпосередність. Він також зазначив, що малеча може не лише бігати, а й стрибати чи навіть трохи бешкетувати, оскільки через вік їм важко пояснити всі правила поведінки так, як це розуміють дорослі.

Натомість Олексій Філюк звернув особливу увагу на реакцію дорослих. Саме гнів та роздратування на дітей у храмі, за його словами, є небезпечним для душі. Дорослим парафіянам слід запастися терпінням, щоб "не давати у своєму серці місця Дияволу".

Олексій Філюк про дітей у церкві: дивіться відео онлайн

