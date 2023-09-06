Обрізку краще проводити секатором, а не ножицями чи ножем. Так буде зручніше. Якщо ви зробите все правильно, то сік у дереві може розподілятися більш рівномірно, отже плодоношення згодом стане більшим. Дізнаймося, як правильно обрізати яблуню та коли.

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Коли обрізати яблуні

Коли ви завершили всі заплановані роботи саду. Сюди входить полив, підживлення та побілення.

полив, підживлення та побілення. Коли вже опало з дерев сухе листя та ви його прибрали.

сухе листя та ви його прибрали. У не дощову, але прохолодну погоду.

Коли ще немає постійних заморозків.

Зазвичай по термінах це виходить не раніше, ніж середина жовтня або взагалі початок листопада. У регіонах з теплішим кліматом – може бути трохи швидше. А от у вересні обрізати яблуні не варто, тому що на деревах ще тримається листя. Тож ви не побачите, як правильно формувати крону.

Обрізка старих яблунь

Обрізка старих яблунь неможливо провести за один раз. На це потрібно хоча б два-три сезони. Першого сезону позбуваються сухих і пошкоджених гілок. Видаляють мох.

Під час другого сезону видаляють переплетені гілки або ті, що ростуть усередину крони або заважають один одному.



Стара яблуня / Фото Green.Post.ua

А вже у третій сезон починають формувати крони. Варто залишити 3-4 потужних та здорових гілки, що ростуть від стовбура практично під прямим кутом.

Якщо ви постійно доглядаєте за своїм садом, то обрізка старих яблунь може передбачати лише видалення хворих чи зламаних гілок

Обрізка молодих яблунь

У перший рік життя саджанець може бути без гілок або мати лише кілька слабких. У першому випадку його обрізають на 80-100 сантиметрів. Тоді як у другому – центральний пагін підрізають, а інші гілки вкорочують на 70 сантиметрів від землі. Залишають 3-4 гілки, які ростуть від стовбура практично під прямим кутом.



Молода яблуня / Фото "Сім'я і дім"

У дворічних саджанців зазвичай є 3-5 міцних гілок. Центральну обрізають таким чином, аби вона була вищою, ніж інші десь на 20 сантиметрів.

Вже коли яблуня досягла 3-5 років, то обрізка не потребує багато зусиль. Достатньо вчасно видаляти хворі чи зламані гілки та ті, що ростуть усередину крони або заважають іншим. Якщо пагони ростуть рівномірно, обрізати їх не треба. Вкорочують лише ті, які випереджають інших.