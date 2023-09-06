Обрезку лучше производить секатором, а не ножницами или ножом. Так будет удобнее. Если вы сделаете все правильно, то сок в дереве может распределяться более равномерно, так что плодоношение впоследствии станет больше. Узнаем, как правильно обрезать яблоню и когда.

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Когда обрезать яблони

Когда вы завершили все планируемые работы сада. Сюда входит полив, подкормка и побелка.

полив, подкормка и побелка. Когда опало из деревьев сухие листья и вы его убрали.

сухие листья и вы его убрали. В не дождливую, но прохладную погоду.

Когда еще нет постоянных заморозков.

Обычно по срокам это выходит не раньше, чем середина октября или вообще начало ноября. В регионах с более теплым климатом – может быть немного быстрее. А вот в сентябре обрезать яблони не стоит, потому что на деревьях еще держатся листья. Так что вы не увидите, как правильно формировать крону.

Обрезка старых яблонь

Обрезка старых яблонь невозможно провести за один раз. На это нужно хотя бы два-три сезона. Первого сезона избавляются от сухих и поврежденных ветвей. Удаляют мох.

Во время второго сезона удаляют переплетенные ветки или те, что растут внутрь кроны или мешают друг другу.



Старая яблоня / Фото Green.Post.ua

А уже в третий сезон начинают формировать кроны. Следует оставить 3-4 мощных и здоровых ветви, растущие от главной практически под прямым углом.

Если вы постоянно ухаживаете за своим садом, то обрезка старых яблонь может представлять собой только удаление больных или сломанных ветвей

Обрезка молодых яблонь

В первый год жизни саженец может быть без веток или иметь всего несколько слабых. В первом случае его обрезают на 80–100 сантиметров. Тогда как во втором – центральный побег подрезают, а другие ветви укорачивают на 70 сантиметров от земли. Оставляют 3-4 ветки, растущие от ствола практически под прямым углом.



Молодая яблоня / Фото "Семья и дом"

У двухлетних саженцев обычно имеется 3-5 крепких веток. Центральную обрезают таким образом, чтобы она была выше, чем другие где-то на 20 сантиметров.

Уже когда яблоня достигла 3-5 лет, то обрезка не требует много усилий. Достаточно вовремя удалять больные или сломанные ветви и растущие внутрь кроны или мешающие другим. Если побеги растут умеренно, обрезать их не нужно. Укорачивают только те, которые опережают других.