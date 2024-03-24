Молодятам на замітку: чому нареченому не можна бачити сукню нареченої до весілля
Багатьом людям відома прикмета про те, що нареченому не можна бачити весільну сукню своєї майбутньої дружини. До того ж її не варто купувати разом. Деякі дівчата бояться зіпсувати особливу подію, тому твердо довіряють забобонам.
Така традиція прийшла до нас ще з часів Київської Русі. Однак церква закликає людей не вірити у народні повір'я, зазначає LifeStyle 24.
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Чому нареченому не можна бачити весільну сукню
У народі кажуть – якщо наречений побачить весільну сукню дівчини, то шлюб буде нещасливий. Відбуватимуться постійні сварки, непорозуміння, які згодом призведуть до зради когось з партнерів. Навіть побутує думка, що перші скандали можуть виникнути вже на весіллі. Багато майбутніх дружин справді бояться цього забобону, тому ховають своє плаття якомога надійніше.
Ще декілька прикмет про весілля
- Букет до костюма нареченого повинна причіпляти лише кохана.
- Одягати прикраси на наречену має жінка, у якої щасливі стосунки.
- Молодятам краще прийти у закритому взутті, щоб не відлякати щастя.
- Не варто, щоб весільна сукня була роздільною.
- Одягати плаття слід через голову, щоб не втратити коханого.
- Весільний букет має купувати чоловік (друг, родич, знайомий).
- Свідки не мають перебувати у шлюбі та бути розлученими.
- Якщо напередодні весілля занедужає хтось з родичів, або наречена спіткнеться, то шлюб зазнає краху.
Вірити у забобони чи ні, кожен вирішує сам. Головне, щоб нічого не змогло зіпсувати особливий день у житті закоханої пари. Звичайно, нерви завжди присутні, однак підтримка рідних та друзів допомагає розслабитися.