Тому суворо забороняли давати його іншим людям навіть для того, щоб швидко приміряти. Детальніше про це – розповідає 24 Канал.

Чи можна міряти чужу каблучку

Народні прикмети кажуть, що людина, яка приміряє обручку іншої жінки чи чоловіка, добровільно забирає на себе чужі проблеми, хвороби та сімейні негаразди. До того ж, приміряючи прикрасу, можна ненароком віддати господареві власне щастя чи приректи себе на самотність.

Особливо суворо повір'я забороняють міряти обручки розлучених людей або вдівців, адже це віщує повторення їхньої важкої долі. Також не радять приміряти прикраси вагітних жінок, бо це може накликати складні пологи або перешкоди в особистому житті.

Якщо ж дівчина чи чоловік опиняються в ситуації, коли відмовити в примірянні важко або обручку вже одягнули на палець, народна мудрість пропонує прості способи нейтралізувати негатив. Головне правило – ніколи не передавати весільний символ з рук у руки. Власник повинен спочатку покласти прикрасу на дерев'яний стіл чи будь-яку іншу поверхню з дерева, адже цей матеріал чудово нейтралізує чужу енергетику.

Народні прикмети про каблучки / Фото Magnific

Окрім цього, прикрасу радять промити під проточною холодною водою або потримати кілька секунд над полум'ям свічки, аби повністю очистити її від стороннього впливу.

Важливо зазначити, що жодних наукових підтверджень чи обґрунтувань цим прикметам немає. Усі перераховані ритуали та забобони є лише частиною фольклору й народних вірувань, тому кожен сам вирішує, чи варто брати їх до уваги та довіряти подібним переказам, чи ні.

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