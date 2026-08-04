Звідки ж взялася ця заборона, які містичні наслідки вона обіцяє та як до подібних переконань варто ставитися сьогодні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Чому не можна ходити в одному черевику чи капці

За народними прикметами, взуття завжди символізувало пару, гармонію та єдність. Наші предки вірили, що взуваючи лише один капець чи черевик, людина добровільно розриває цю цілісність і привертає у своє життя самотність.

Найвідоміша й найстрашніша прикмета стверджує, що така звичка накликає важку хворобу або навіть передчасну смерть на когось із найближчих родичів – зазвичай на матір чи батька. Згідно з іншим повір'ям, людина ризикує надовго втратити свою другу половинку або взагалі залишитися наодинці до кінця днів.

Слов'яни також вірили, що через босу ногу людина стає беззахисною перед нечистою силою, яка тільки й чекає на нагоду відібрати здоров'я та життєву енергію.

Чи можна ходити в одному черевику – народні прикмети / Фото Magnific

Попри свою популярність у фольклорі, ця прикмета не має жодного наукового підтвердження. Адже жодне дослідження у світі не довело зв'язку між взутим капцем і долею близьких людей чи особистим щастям.

Звісно, ходіння в одному взутті справді може нашкодити, але виключно з практичного погляду. Так, це створює нерівномірне навантаження на хребет, псує поставу й суттєво підвищує ризик спіткнутися та отримати травму на рівному місці.

Вірити в давні забобони чи вважати їх лише цікавою частиною нашої культурної спадщини – особистий вибір кожного. Зрештою, кожен сам вирішує, чи будувати своє щоденне життя на заборонах предків, чи керуватися виключно здоровим глуздом.

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